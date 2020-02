Vela: il Meeting della Gioventù si rinnova con la coach regata

Alassio. Mancano pochi giorni all’appuntamento con il Meeting della Gioventù della classe Optimist, uno degli appuntamenti consolidati del calendario del Circolo Nautico al Mare di Alassio.

Dopo l’Alassio Dragon Trophy, dal 22 al 25 febbraio, la stagione della vela alassina prosegue in collaborazione con la Marina di Alassio ed il Comune di Alassio, con la flotta dei giovanissimi e, con lo scorrere dei giorni, le iscrizioni si susseguono a ritmo sostenuto facendo presagire un’edizione decisamente ricca sia per numeri sia per livello.

