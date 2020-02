A Finale un convegno sulla crisi delle librerie italiane

Finale Ligure. Si intitola “Le librerie al tempo della crisi. Fra epidemia di chiusure e nuova legge sul libro e la lettura” il convegno in programma sabato 22 febbraio alle 15 alla Libreria Cento Fiori di via Ghiglieri a Finale Ligure.

“La chiusura della Paravia di Torino è stato il caso più eclatante per l’importanza storica di questa antica libreria – spiegano gli organizzatori – Ma fra librerie e cartolibrerie gli ultimi anni hanno visto un’ecatombe di punti vendita. Oltre 2.300. Un disastro non solo economico, con le migliaia di posti di lavoro persi, ma anche civile, per il ruolo di presidio culturale che le librerie giocano sul territorio”.

