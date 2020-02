Alassio, il nuovo direttivo di Assoristobar: “Dialogo con il Comune e rapporto più forte con le categorie commerciali”

Alassio. Confermato quasi in toto il direttivo di Assoristobar, l’associazione di categoria dei locali e ristoranti di Alassio.

Riconferma nel ruolo di presidente per Carlomaria Balzola. La new entry è rappresentata da Barbara Porzio, nel ruolo di vice presidente. Esce per motivi personali Bruno De Blasio, al quale è stato rivolto un caloroso saluto per il lavoro svolto nell’associazione alassina.

... » Leggi tutto