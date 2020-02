Albenga, via all’iter per il Piano di eliminazione delle barriere architettoniche

Albenga. Si è tenuto ieri sera presso il Comune di Albenga un incontro tra amministrazione (erano presenti il sindaco Riccardo Tomatis, il vicesindaco Alberto Passino, l’assessore alle politiche sociali Simona Vespo e Marta Gaia consigliere delegato al superamento delle barriere architettoniche e Martina Isoleri consigliere delegato al volontariato), Consulta del Disabile e l’architetto Fiorenzo Marino incaricato ufficialmente dal comune ingauno per predisporre il “Peba” (Piano di eliminazione delle barriere architettoniche).

“Ieri sera si è tenuto il primo incontro ufficiale tra la consulta del disabile, l’amministrazione e l’architetto Marino che ringrazio per la sua grande disponibilità – spiega Marta Gaia – Personalmente ho già incontrato e sentito l’architetto in diverse occasioni: lo stesso ha già collaborato con noi, infatti, alla realizzazione di un primo ed importante intervento relativo al superamento delle barriere architettoniche, quello tra Viale Liguria e Via Dalmazia. Adesso, però, abbiamo avviato ufficialmente questa proficua collaborazione attraverso la quale vogliamo fare in modo che la consulta si faccia portavoce delle esigenze del territorio per capirne le esigenze, rendersi conto delle priorità a confrontarsi su queste tematiche. Ricordo che il ‘Peba’ è stato fortemente voluto dalla nostra amministrazione che ha deciso di occuparsi del superamento delle barriere architettoniche in modo preciso, puntuale e forte. Chiediamo a tutta la cittadinanza di aiutarci e di iniziare ad abbattere le barriere mentali che spesso molti hanno”.

