Diano Marina, il Palacongressi ora approda in Procura: l’ex sindaco Basso presenta esposto

Diano Marina. Approda in Procura il progetto il progetto del Palacongressi destinato a essere realizzato sul molo delle Tartarughe nella Città degli aranci e considerato dall’amministrazione guidata dal sindaco Giacomo Chiappori il «fiore all’occhiello» destinato a “rivoluzionare” l’offerta e l’appeal turistico non solo di Diano ma di tutto il Golfo nei prossimi anni.

A presentare l’esposto l’ex sindaco e attuale consigliere comunale del gruppo di opposizione “Diano Riparte” Angelo Basso. Nel mirino c’ sono, in particolare, la validità delle procedure messe in atto dall’amministratore unico della Gestioni Municipali Spa società in house del Comune Domenico Surace.

... » Leggi tutto