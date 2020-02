Eccellenza femminile, ancora una giornata positiva per Alassio e Vado: 3 punti per entrambe

Vado Ligure. Seconda giornata del girone di ritorno e secondo en plein consecutivo per le due formazioni della provincia di Savona. Sia il Vado che l’Alassio hanno nuovamente vinto. Per le rossoblù è l’ottavo successo in nove giornate di campionato; per le giallonere è il terzo.

Le vadesi, sul campo di casa, hanno avuto la meglio per 4 a 0 sul Don Bosco Vallecrosia Intemelia. Come nella domenica precedente, il Vado fatica ad arrivare alla prima rete: infatti, si deve attendere fino al 40° del primo tempo, quando, su azione da calcio d’angolo, Maria Laura Beltrandi insacca di testa e porta le padrone di casa in vantaggio. Nella seconda frazione di gioco le rossoblù non concedono spazi alle avversarie e in pochi minuti mettono al sicuro il risultato con Giada Valle, che segna il secondo e il terzo gol con una doppietta rispettivamente al 5° e all’8°. Chiude i conti Ymeri, al 38°, realizzando il definitivo 4-0 con un tiro da fuori area.

