Fondazione Carige: richiesta danni da 141 milioni agli ex vertici

Liguria. Una richiesta danni di oltre 141 milioni di euro agli ex vertici, il presidente Flavio Repetto e il segretario Rodolfo Bosio, e ai tre ex sindaci per la gestione dell’ente ligure tra fine 2009 e inizio 2012. Arriva da Fondazione Carige.

La citazione risale a settembre, mentre la prima udienza è attesa a maggio. A fine 2013 la Fondazione, ancora socia al 47% di Banca Carige, si ritrovò ad affrontare una grave crisi di liquidità per veder poi azzerata la quota.(ANSA).

