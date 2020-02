Imperia, presentato il Piano dell’Attività dell’Agenzia “In Liguria”

Imperia. Fiere, discover, workshop a Nizza ed expo, sono alcune delle tante iniziative proposte per promuovere la Liguria a livello nazionale e internazionale. Le varie attività sono state illustrate nella Sala Multimediale della sede della Camera di Commercio durante la presentazione del Piano dell’Attività dell’Agenzia In Liguria per l’anno 2020.

«Quest’anno abbiamo deciso di informare tutti i territori facendo delle riunioni ad hoc per ogni provincia per comunicare ciò che faremo per la promozione della Liguria e del nostro Ponente – dichiara l’assessore regionale al Turismo Gianni Berrino – Faremo workshop e fiere, due importanti eventi saranno uno a Milano sulla Terrazza Martini per la presentazione della primavera-estate della Liguria e uno a Nizza dove faremo un focus mirato sul Ponente».

