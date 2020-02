Infrastrutture provinciali, vertice a Palazzo Nervi: ci saranno anche Savona e Quiliano

Savona. E’ stato spostato da domani a martedì 25 febbraio, ma vedrà la partecipazione, tra gli altri, anche del sindaco di Savona Ilaria Caprioglio e di quello di Quiliano,Nicola Isetta il vertice convocato dal presidente della Provincia Pierangelo Olivieri per fare il punto della situazione delle infrastrutture savonesi, comprese quelle (casello di Bossarino e raccordo ferroviario) che “serviranno” la piattaforma Maersk.

Così come annunciato ieri sera dal sindaco di Vado Monica Giuliano (anche in risposta alle proteste/richieste giunte da Caprioglio) tramite IVG.it, il vertice a Palazzo Nervi non vedrà la partecipazione dei rappresentanti dei soli Enti più direttamente toccati dall’attivazione del terminal vadese (cioè Provincia, Comune di Vado, Comune di Bergeggi e ministero dei trasporti) ma anche i rappresentanti dei Comuni di Savona, Quiliano, Albenga e Cairo Montenotte.

... » Leggi tutto