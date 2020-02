Italia Viva pone le sue “condizioni” per le regionali: “Prima dei nomi il programma”

Liguria. Mentre il Pd e il centrosinistra si trovano a ragionare senza sapere se ci sarà o meno l’alleato tanto ricercato, ovvero il M5S, è Italia Viva ad uscire allo scoperto in vista delle prossime elezioni regionali. A margine della presentazione del pianoshock per le grandi opere, Raffaella Paita sottolinea le condizioni necessarie per formare una grande alleanza anti-Toti e smentisce alcune voci e rumors trapelate in queste ore sulla posizione del partito di Renzi in Liguria: “Non credo che sia una questione di nomi, certo il candidato presidente è una scelta molto importante, quello che rimarchiamo è il programma da presentare ai cittadini liguri, una questione di chiarezza che per ora non viene messa nel giusto risalto” afferma.

“Alcuni atteggiamenti del Pd non ci sono piaciuti, nel metodo e nella forma: abbiamo chiesto una discussione legata alle questioni irrisolte del nostro territorio, come ad esempio le grandi opere e le infrastrutture, punto centrale per Italia Viva” aggiunge.

... » Leggi tutto