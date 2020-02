Operatore Amaie Energia aggredito, la solidarietà dell’amministrazione comunale

Sanremo. Scrive l’assessore all’Ambiente Lucia Artusi: “Ho appreso oggi della deplorevole aggressione subita da un operatore della nostra società comunale Amaie Energia.

Il fatto stesso che si possa subire violenza per il lavoro che si svolge è di per sé gravissimo, se aggiungiamo a ciò la delicata mansione a cui sono chiamati quotidianamente gli operatori di Amaie Energia, grazie ai quali riusciamo quotidianamente a fare fronte ai conferimenti irregolari di rifiuti, allora non possiamo far altro che alzare la voce contro gli incivili e chiedere rispetto per i nostri lavoratori e per la città intera.

