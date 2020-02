Pallacanestro Alassio, tante gare al cardiopalma ed un ottimo bilancio settimanale

Alassio. Settimana con diverse partite e alcune risoltesi negli ultimi minuti quelle che hanno visto impegnate le squadre della Pallacanestro Alassio con un ottimo bilancio di ben sei vittorie e una sola sconfitta.

L’Under 18 gioca ben due partite con un bilancio in parità. Mercoledì sera, al Palaravizza, dopo una bella gara i gialloblù superano il Basket Pegli con il punteggio di 71-55 e incrementano il distacco dalla terza in classifica. Sabato sera seconda sconfitta stagionale per gli alassini che giocano una partita punto a punto dagli alti contenuti agonistici dove purtroppo si è visto poco basket e tanti contatti; alla fine cedono 63-66 in trasferta al Maremola. “Il bilancio per l’Under 18 è positivo, con Pegli, che è squadra intensa, abbiamo giocato una buona gara così come con Maremola dove ci spiace solo aver avuto difficoltà a poterci adattare al metro della partita che sinceramente non abbiamo capito ma è comunque tutta esperienza in più per i ragazzi”.

