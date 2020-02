Polizie locali, nuovo fotosegnalamento e agenti specializzati: individuati due pusher

Albenga. L’Associazione delle Polizie Locali Riviera delle Palme che comprende i Comandi di Albenga, Loano e Finale Ligure fa un ulteriore passo in avanti e si dota di una nuova ed avanzata strumentazione per il foto segnalamento che, da questo momento, potrà avvenire in totale autonomia così da essere ancor più in prima linea sul tema sicurezza urbana.

“Il raggiungimento di questo obiettivo rappresenta un balzo in avanti verso la specializzazione della nostra Forza di Polizia Locale. Come affermo da tempo la sicurezza, oltre dalla sinergia tra le forze dell’ordine e cittadini è garantita anche da tutte quelle attività che quotidianamente svolgono i nostri agenti. Le operazioni delle Forze dell’Ordine, anche se a volte non sono immediatamente visibili da un osservatore esterno perché magari poste in essere in borghese o attraverso delicate attività di indagine, portano a grandi risultati. Con questa nuova strumentazione saremo in grado di essere ancora più incisivi per quel che concerne la sicurezza urbana”, ha spiegato l’assessore alla sicurezza Mauro Vannucci.

