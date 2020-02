Savona, l’associazione femminile Soroptimist premia Martina Ferraris con un master alla Bocconi

Savona. Il Soroptimist Club è un’associazione femminile internazionale che si occupa della promozione e della valorizzazione della donna in ogni ambito, da quello lavorativo a quello del benessere personale, dalla difesa dei diritti alla tutela da violenza e sfruttamento.

Tra le molte sfaccettature di questa organizzazione c’è la valorizzazione delle elevate professionalità. In quest’ottica, ogni anno il Soroptimist Club assegna a un gruppo di giovani donne una borsa di studio di grande prestigio che si declina in un corso gratuito, presso la SDA Bocconi di Milano. Quest’anno, la candidata di punta del Soroptimist di Savona vincitrice dell’ambito premio è Martina Ferraris (foto), ex allieva del Liceo Scientifico savonese, laureata in Giurisprudenza a Genova con 110 e lode, già campionessa nazionale di nuovo sincronizzato, una persona poliedrica, ambiziosa e instancabile lavoratrice, attualmente in forza presso lo Studio Legale Latham&Watkins di Milano.

