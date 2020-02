Scade la proroga al Policlinico, è caos Ortopedia: chiusura, estensione o nuova gara?

Albenga. Privatizzazione dell’ospedale di Albenga attualmente nel “limbo” (complici i ricorsi) e il reparto ingauno di Ortopedia naviga a vista, ma lo potrà fare ancora per poco, anzi pochissimi. E i lavoratori si riuniscono in assemblea, insieme alle sigle sindacali, per cercare di capire lo stato reale delle cose e decidere il da farsi.

L’ora “x”, segnata in rosso sull’ideale calendario della sanità del ponente ligure, è arrivata. Dopodomani (sabato 22 febbraio), infatti, scadrà la proroga concessa al Policlinico di Monza per portare avanti il reparto di Ortopedia dell’ospedale Santa Maria di Misericordia.

... » Leggi tutto