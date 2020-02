Seconda prova Silver per Arte Ginnastica, con diversi podi e ottimi piazzamenti

Weekend ricco di emozioni, per l’A.S.D. Arte Ginnastica, settore di Ginnastica Ritmica della Polisportiva del Finale che nelle giornate di sabato 15 e domenica 16 febbraio, a Taggia, ha gareggiato alla seconda prova individuale LD e LE, i livelli più alti della categoria Silver.

In gara per Arte Ginnastica ben 6 atlete che si sono distinte per carattere e tenacia. Ecco i risultati ottenuti dalle nostre meravigliose ginnaste:

