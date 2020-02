Serata fascista ad Albissola, Toti: “Indignato, condanna univoca contro tutti i totalitarismi”

Albissola Marina. Un episodio da condannare senza sè e senza ma… Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti interviene sul caso della serata fascista organizzata in una birreria di Albissola Marina, sulla quale è stata aperta una inchiesta della Procura di Savona, con il caso finito anche in Parlamento per i slauti romani e nazisti perpetrati dai presenti alla “festa”.

“Non conosco nei dettagli quanto accaduto e le modalità della serata che si è svolta nella birreria, tuttavia posso affermare una mia condanna assoluta rispetto a forme di violenza e odio, così come ad ogni forma di totalitarismo” ha detto il governatore ligure.

