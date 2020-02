Serie C: Normac e Lunezia fuori concorso. KO tutte le savonesi

Savona. La Normac e la Lunezia proseguono a veleggiare. Il campionato di Serie C di volley femminile è sempre più una corsa a due.

La quindicesima giornata ha confermato le gerarchie della Serie C. La Normac, che guida la classifica con 43 punti, ha vinto in casa dell’Iglina Albisola per tre set a zero. Stesso risultato a Sanremo, dove la Lunezia di Lorenzo Giannoni ha avuto la meglio sulla Grafiche Amadeo. Per la squadra allenata da Paolo Repetto la vittoria conferma la leadership e le forti possibilità di una promozione nelle serie nazionali per la prossima stagione.

... » Leggi tutto