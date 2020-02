Si è spento Sergio Taccetti, l’uomo che sognava di riunire le Albisole

Albisola Superiore. Un pezzo della storia di Albisola se ne è andato con la morte di Sergio Taccetti, 68 anni.

Paralizzato da anni, ma lucidissimo fino all’ultimo giorno, nella vita professionale si era distinto negli incarichi di prestigio, in Italia e all’estero, portati avanti nelle aziende in cui ha lavorato. E molto impegno Sergio ha messo anche nel volontariato. In primis con la Croce Verde: socio e milite, faceva parte del gruppo dell’Oratorio Stella Maris, che l’aveva rilanciata nel 1970. Un anno dopo aveva fatto parte del direttivo, poi gli impegni di lavoro l’avevano portato lontano da Albisola.

