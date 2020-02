Toirano, doppio incontro sulla Comunicazione Aumentata Alternativa

Toirano. Nell’ambito delle iniziative promosse per celebrare i vent’anni (1999-2019) del Sistema Bibliotecario della Valle Varatella, riunite nel progetto “Leggere tutti, tutt’insieme” e incentrate sul macrotema della biblioteca inclusiva, la biblioteca civica “Baccio Emanuele Maineri” ha deciso di proporre, per giovedì 27 febbraio alle 15.30 presso la propria sede in via Parodi 31 a Toirano, un incontro-laboratorio gratuito aperto a tutti sulla CAA (Comunicazione Aumentativa Alternativa), un sistema di scrittura per simboli e immagini che, con il relativo bagaglio di strategie, tecniche e strumenti di comprensione e inclusione, mira a semplificare e favorire la comunicazione negli utenti con bisogni comunicativi complessi e in chiunque abbia difficoltà, permanenti o temporanee, nell’uso del linguaggio verbale.

Il laboratorio, dal titolo “ComuniCAAre”, sarà condotto dalla dottoressa Stefania Gallo, esperta in CAA dalla pluriennale esperienza, e si articolerà nella presentazione del sistema di scrittura, nell’illustrazione di alcuni testi esemplificativi in simboli nonché delle pubblicazioni specifiche recentemente acquisite dalla biblioteca, e, infine, in un momento laboratoriale e ludico basato sull’utilizzo pratico degli stessi simboli in CAA.

... » Leggi tutto