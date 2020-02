“Vola Varazze” attacca l’amministrazione: “Servizio ferroviario inadeguato”

Varazze. “Per sostenere e ampliare il nostro indotto turistico è necessario avere un servizio ferroviario adeguato all’importanza della nostra città”. È questo il pensiero di Paola Busso, consigliere comunale “Vola Varazze” il cui gruppo, da tempo, chiede risposte in termini di servizi ferroviari e collegamenti.

“Il 14 agosto 2018, – ha spiegato il consigliere, – rappresenta sicuramente il momento zero che ha radicalmente sconvolto la vita di tutti i Liguri. Eventi successivi hanno ulteriormente messo in luce la fragilità del nostro territorio e del suo sistema di trasporto che ha portato conseguenze in ogni settore della nostra vita e in maniera sensibile sul nostro sistema economico: sia esso turistico, portuale o industriale”.

... » Leggi tutto