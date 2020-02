Albenga, “Degrado e spaccio anche in via Milano”: la denuncia del consigliere Tomatis

Albenga. “Le palazzine abbandonate in via Milano, all’incrocio con via Montalcini, sono diventate un dormitorio per extracomunitari e spacciatori. Basta entrarvi per pochi secondi per rendersi conto dello stato di degrado in cui versano, con rifiuti abbandonati in ogni angolo e giacigli diventati rifugio fisso per gli sbandati che si aggirano nella nostra città indisturbati”. Il consigliere Comunale gruppo Lega Roberto Tomatis torna a sottolineare la necessità di un intervento mirato per riportare l’ordine pubblico e la sicurezza che i cittadini richiedono da tempo.

Spiega Tomatis: “Il dormitorio di via Milano è un altro esempio di come la nostra città sia lasciata letteralmente in mano alla microcriminalità e manchi un controllo efficace ed efficiente da parte di un’amministrazione che, invece di ascoltare le richieste di tanti cittadini esasperati per una situazione di ordine pubblico che diventa sempre più difficile da gestire, preferisce chiudere occhi e orecchie e fare finta che tutto vada bene”.

