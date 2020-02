Albenga, l’amministrazione bacchetta la minoranza: “Noi lavoriamo, loro impegnati a cercare visibilità”

Albenga. Eraldo Ciangherotti e Roberto Tomatis, esponenti di minoranza del comune di Albenga, finiscono – di nuovo – nel mirino dell’amministrazione comunale.

Affermano dalla maggioranza:“Ci fa davvero piacere sapere che, mentre la nostra Amministrazione porta avanti il suo programma di governo e ottiene, tra le altre cose, diversi milioni di euro per la sistemazione del litorale, lavora per l’abbattimento delle barriere architettoniche in città, affinchè si possa al più presto partire con la costruzione del nuovo polo scolastico e per cantierare i lavori di messa in sicurezza del Rio Fasceo, regala ai cittadini e ai turisti uno spettacolo unico come quello delle proiezioni artistiche del centro storico, alcuni esponenti della minoranza ingauna siano alle prese con le loro private “linee bollenti” e che facciano a gara fra loro per dimostrare chi passi più tempo al telefono”.

