Bordighera, inaugurato il corner “Tutto Capsule” al Tobacco Center

Bordighera. Capsule cialde o caffè in grani, espresso, decaffeinato, ginseng, tè e altro ancora: tutto quello che serve per un caffè come al bar, ma comodamente a casa, si trova da oggi all’interno del Tobacco Center di Giulia Bardone e Angelo Serianni Anzalone, al civico 55 di via Vittorio Emanuele II.

E’ stato inaugurato nel pomeriggio, nella tabaccheria-edicola, il corner Tutto Capsule dedicato all’universo del caffè. Un servizio che i due giovani titolari hanno voluto inserire nella propria attività, per proporre ai clienti e a tutti i cittadini e visitatori di Bordighera un prodotto che in città mancava.

