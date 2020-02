Infrastrutture, Righello (Pd): “Dal governo decreto ad hoc per Funivie e impegno per il raddoppio ferroviario in Valbormida”

Altare. “Abbiamo bisogno di infrastrutture, di sviluppo e di nuove opportunità di occupazione per far rinascere la nostra terra”. Ne è convinto il consigliere regionale del Pd Mauro Righello, che questa mattina ha partecipato all’inaugurazione del nuovo viadotto di Madonna del Monte della A6 e oggi sarà presente all’incontro sul tema delle infrastrutture che vedrà protagonista il ministro Paola De Micheli.

“Oggi è una giornata importante – dice Righello – Ringrazio Autostrade per il lavoro fatto ed il ministro De Micheli per la sua presenza. Sono passati tre mesi da quel 24 novembre e da quella tragica alluvione che ha isolato la Valbormida. Oggi finalmente la A6 è tornata a funzionare con piena operatività. Ma c’è tanto ancora da fare: oggi col ministro parleremo di Funivie, un’altra realtà molto importante dal punto di vista di lavoro e ambiente, e di ferrovie. Su queste questioni c’è un impegno concreto da parte del governo e io credo che questi siano i punti di partenza per la rinascita della nostra terra”.

