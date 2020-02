Show, grande festa e spettacolo pirotecnico: domani il battesimo di Costa Smeralda

Savona. L’attesa è finita: è arrivato il grande giorno di Costa Smeralda a Savona. Dopo la presentazione ufficiale dello scorso 20 dicembre 2019, con tanto di “tour esplorativo” dell’ammiraglia di Costa Crociere (qui le immagini), prima nave del gruppo alimentata a LNG, domani (22 febbraio) si svolgerà il tradizionale “battesimo”.

In programma, una giornata ricca e densa di appuntamenti che, per la stampa, inizierà già al mattino, intorno alle 11,30, quando si svolgerà una conferenza stampa ad hoc, che IVG.it seguirà in diretta.

