«A testa in giù»: imbrattato manifesto di Salvini a Ventimiglia

Ventimiglia. Un manifesto politico con l’immagine dell’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini (Lega) è stato imbrattato in via Dante, all’angolo con via Sottoconvento a Ventimiglia. A notare le scritte ingiuriose «A testa in giù, m…a», è stato il consigliere comunale di maggioranza Eleonora Palmero (Lega), che dopo averlo fotografato, lo ha postato sul proprio profilo Facebook come scritto «Ventimiglia 2020. Post muto».

Non è il primo messaggio dello stesso tenore scritto contro Salvini. In diverse città d’Italia sono comparsi sia fantocci che foto del leader leghista appeso a testa in giù. Nell’agosto del 2019, la consigliera M5S del Municipio Levante di Genova, Stefania Giovinazzo, in un post su Facebook aveva augurato a Salvini di finire a testa in giù salvo poi modificare il testo del post pubblicato sul social network.

