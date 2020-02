Alassio, pubblicata gara di appalto per il primo lotto dei parcheggi di Via Pera

Alassio. E’ stata pubblicata la gara d’appalto per la realizzazione del primo lotto del parcheggio pluripiano di Via Pera. Scadrà il 23 marzo: l’apertura delle buste è prevista per il 24 marzo. Immediatamente successivo l’affidamento dei lavori e l’avvio del primo intervento.

Recentemente, infatti la Giunta Comunale aveva approvato il progetto esecutivo finalizzato proprio all’indizione della gara per l’affidamento dei lavori.

