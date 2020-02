Dall’enduro alla mountain bike: la collina di Alassio pronta per la primavera dell’outdoor

Alassio. Da giovedì 5 a domenica 8 marzo le colline di Alassio saranno il teatro del campionato nazionale di enduro. Domenica 15 marzo è prevista la Granfondo su strada, mentre domenica 29 marzo si terrà la tredicesima edizione della Granfondo del Muretto di Alassio Mtb, prima prova valida per l’assegnazione della Coppa Piemonte ed ancora una volta saranno le colline e i sentieri a farla da protagonisti.

In questi giorni le associazioni sportive, che sovrintendono l’organizzazione dei numerosi eventi che caratterizzeranno la primavera alassina, stanno provvedendo a segnare i percorsi e a pulirli per presentarli al meglio in occasione delle prove ufficiali e per consentire a chi lo desiderasse di provare i percorsi.

