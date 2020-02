Loano, terremoto nel mondo del commercio: Daniela Leali “destituita” dalla carica di presidente Ascom

Loano. Un vero e proprio terremoto ha sconvolto il mondo del commercio loanese: giovedì scorso il presidente di Confcommercio Loano, Daniela Leali, è stato “destituito” dal ruolo che ricopriva da oltre vent’anni.

“Mercoledì scorso – spiega Daniela Leali – ho ricevuto da Savona la convocazione per l’assemblea cittadina, che si sarebbe tenuta la sera del giorno dopo. La comunicazione è arrivata con grande ritardo (il giorno prima dell’incontro) e curiosamente non è stata trasmessa a tutti gli associati loanesi. Per questo motivo ho chiamato il presidente provinciale di Confcommercio Vincenzo Bertino chiedendo spiegazioni in merito. Al telefono Bertino mi ha annunciato l’intenzione di togliermi l’incarico sostenendo che io ed i miei colleghi del direttivo loanese abbiamo ‘fatto poco per incrementare il numero di iscritti sul territorio cittadino’ e rimproverandomi di non aver mai partecipato alle riunioni a Savona (alle quali, in realtà, ho sempre inviato un mio delegato ogni qualvolta non mi è stato possibile essere presente)”.

