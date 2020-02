Coppa Città di Albenga, vincono Fumarola e Ravaioli

Albenga. A Campochiesa la Giant monopolizza il podio.

Dominio doveva essere e dominio è stato per la Giant Polimedical all’11° XCO di Campochiesa-Coppa Città di Albenga, prima Top Class regionale e uno dei pochi eventi sportivi disputati nel Nord Italia dopo le disposizioni governative in tema di prevenzione al coronavirus. Pur essendo venuta a mancare la presenza del colombiano Diego Arias, ancora affaticato per il viaggio di ritorno dal suo Paese, i rappresentanti del team hanno monopolizzato il podio della gara principale, quella Open maschile, con Denis Fumarola che ha fatto il vuoto sin dalle prime battute.

Alle sue spalle i fratelli Edoardo e Francesco Bonetto hanno lavorato soprattutto in copertura, stuzzicati da Eddy Zordan (Metallurgica Veneta-GT Trevisan) che per una foratura dopo due terzi di gara ha visto svanire le sue speranze di podio. Vittoria quindi per Fumarola che ha completato i 6 giri in programma in 1h24’39” con 1’21” su Francesco Bonetto e 1’24” su Edoardo, quarto Zordan a 2’25”.

