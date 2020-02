Coronavirus, direttrice del laboratorio Sacco di Milano: «Scambiata un’influenza per una pandemia»

«A me sembra una follia. Si è scambiata un’infezione appena più seria di un’influenza per una pandemia letale». A dirlo è Maria Rita Gismondo, direttrice responsabile di Macrobiologia Clinica, Virologia e Diagnostica Bioemergenze, laboratorio dell’Ospedale Sacco di Milano che in questi giorni sta lavorando a pieno regime per analizzare tutti i campioni di possibili casi di Coronavirus.

«Questa follia farà molto male, soprattutto dal punto di vista economico. Vi prego, abbassate i toni!» è l’appello della Gismondo.

