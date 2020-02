Coronavirus, donna in quarantena con la famiglia ad Albenga. Tomatis: “Stanno bene e sono monitorati”

Albenga. A confermare la presenza di una donna sotto osservazione ad Albenga per via del Coronavirus, aggiungendo ulteriori dettagli sensibili (ad esempio, che anche i famigliari della donna sono attualmente sottoposti a quarantena) è il sindaco Riccardo Tomatis.

“Ad Albenga, – ha spiegato il primo cittadino, – non c’è nessun caso di infezione da Coronavirus come del resto in tutta la Liguria. C’è un caso di quarantena di 14 giorni adottata a scopo preventivo per essere venuti a contatto con un paziente affetto da infezione da Coronavirus che, attualmente, è in buon stato di salute ed è in Piemonte”.

