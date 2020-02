Albenga. È sotto osservazione attiva ad Albenga, da parte dell’Asl, la sorella del 40enne contagiato da Coronavirus a Torino.

Si è trattato del primo caso riscontrato in Piemonte e, secondo il protocollo previsto in questi casi, la donna dovrà ora rimanere a casa e sarà contatta 2 volte al giorno dall’azienda sanitaria per valutarne lo stato di salute.

... » Leggi tutto