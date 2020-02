Coronavirus, ecco l’ordinanza: CHIUSE tutte le scuole della Liguria

Regione. È ufficiale: a partire dalla mezzanotte di domani (lunedì 24 febbraio) e fino al primo marzo, saranno CHIUSE tutte le scuole della Liguria per cercare di evitare la possibilità di trasmissione del Coronavirus.

Nella nostra Regione non ci sono ancora casi di contagio certificati, ma dopo i provvedimenti adottati dal Governo e dalle Regioni Lombardia, Piemonte, Veneto e Emilia Romagna, anche la Liguria ha optato per lo stop alle lezioni. Ma non solo.

