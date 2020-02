Coronavirus, Liguria blindata: chiuse tutte le scuole, sospesi eventi e manifestazioni. L’ordinanza della Regione

Genova. Sospese tutte le manifestazioni pubbliche, tutte le attività sportive, chiuse tutte le scuole del territorio regionale. Sono le misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 adottate dalla Regione Liguria dopo il vertice in Prefettura a Genova. «Visto il decreto legge emanato del Consiglio dei Ministri in data odierna e in corso di pubblicazione recante “Misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019” – si legge nel testo dell’ordinanza – Considerata la prossimità del territorio ligure con regioni limitrofe nelle quali si sono sviluppati focolai di COVID-19», la Regione ritiene «che sussistano le condizioni di estrema necessità e urgenza che richiedono l’adozione di provvedimenti immediati a tutela dell’Igiene e Sanità pubblica».

La motivazione del perché si è scelto di “blindare” la Liguria si evince dalle parole dell’assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone: «130 contagi in Italia, e in così pochi giorni, sono un numero elevatissimo. Lascio a voi ogni valutazione su quanto il Governo del Paese abbia fatto o non fatto fino ad oggi per prevenire quello che purtroppo sta accadendo. Regione Liguria, che al momento non registra casi conclamati di persone contagiate, sta predisponendo una specifica ordinanza sanitaria di Protezione Civile del Presidente della Regione che adotti alcune misure restrittive sulla popolazione al fine di evitare, quanto più possibile, la potenziale diffusione del virus. Non possiamo rincorrere le notizie o stare a guardare aspettando il primo contagio per poi agire. Ora c’è una situazione emergenziale da gestire al meglio, anche in via preventiva, per la sicurezza e la salute dei cittadini».

