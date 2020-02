“È il Coronavirus ma sembra la fine del Mondo”: supermercati e farmacie presi d’assalto

Savona. “Nessun caso di Coronavirus accertato in Liguria, ma sembra comunque arrivata la fine del mondo”.

Lo scrive una lettrice ad IVG.it (e non è la sola), documentando come, in alcuni dei principali mercati e supermercati del savonese, gli scaffali nella giornata odierna siano stati letteralmente presi d’assalto da cittadini probabilmente spaventati dall’ipotesi di un eventuale isolamento (al momento nemmeno presa in considerazione).

