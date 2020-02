Albenga. Successo per l’edizione 2020 di “CarnevAlbenga”. Il Carnevale nella città delle torri ha preso il via alle 14.30 in piazza San Michele con il saluto dell’amministrazione e la presentazione delle maschere.

Quindi, la partenza del corteo a piedi in direzione piazza del Popolo, cuore del CarnevalAlbenga, dove il sindaco ha consegnato la chiave della città a Re Carciofo.

