Scontro moto-auto tra Arma di Taggia e Riva Ligure. Due feriti

Arma di Taggia. E’ di due persone rimaste ferite, sembrerebbe in modo grave, il bilancio di un incidente avvenuto in serata sull’Aurelia al confine tra Arma di Taggia e Riva Ligure. Stando a quanto si apprende, nell’incidente sarebbero rimaste coinvolte un’auto e una moto il cui conducente è stato trasportato in codice rosso di massima gravità all’ospedale Borea di Sanremo.

Sul posto sono accorse le ambulanze della Croce Verde di Arma di Taggia e di Ospedaletti Emergenza, oltre al personale sanitario del 118 con l’automatica.

