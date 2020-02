Seconda Categoria: la cronaca diretta della partita Priamar-Vadese

RISULTATO (live): Priamar 0-0 Vadese

Savona. Oggi allo stadio Felice Levratto di Savona (località Zinola) va in scena il match clou della quattordicesima giornata del campionato di Seconda Categoria ligure (Girone B). Le protagoniste della sfida saranno Priamar e Vadese, due formazioni che stanno lottando per lo stesso prestigioso obiettivo: la promozione. Se per gli ospiti era pronosticabile un cammino di questo tipo, lo stesso non vale per i padroni di casa, vera e propria sorpresa di questo 2020. Gli uomini di Bresci stanno realizzando un cammino straordinario e non perdono in campionato dall’ormai lontano 3 novembre. L’avversario di quella partita? Proprio la Vadese che oggi cercherà di ripetersi. 7 punti separano le due squadre, ma oggi sul campo probabilmente questa differenza non si avvertirà.

I locali allenati da Bresci per avvicinare la prima piazza si schierano con

