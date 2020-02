Serie B femminile, l’Amatori Pallacanestro Savona regola la Florence

Vado Ligure. Ritorna alla vittoria la formazione di Serie B femminile griffata Amatori Pallacanestro Savona che nella seconda gara consecutiva casalinga stende la Florence e mantiene 6 punti di vantaggio dalla terza posizione occupata in solitaria da Siena.

Ma non è tutto oro quello che luccica. La prestazione delle vadesi non è troppo convincente sotto il profilo del gioco; come si dice in questo caso, si salva solo il risultato.

