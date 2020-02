Serie D, Bra contro Savona: la cronaca in diretta

Bra. La partita di andata tra Savona e Bra, a fine ottobre, fu l’occasione in cui i giocatori biancoblù iniziarono a manifestare in maniera palese il loro disappunto per le mancanze societarie, dopo essere usciti dal terreno del Chittolina battuti per 1-2.

Tre mesi e mezzo dopo molti dei protagonisti di quella giornata hanno cambiato squadra e il Savona, almeno sul campo, ha trovato un buon rendimento, al punto da aver raccolto 11 punti nelle ultime sei partite. Oggi gli striscioni, settimi in classifica, sono ospiti del Bra, squadra che, con risultati altalenanti, viaggia ai margini della zona playout.

