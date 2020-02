Serie D: la diretta testuale della partita Vado contro Prato

Vado Ligure. Il Vado, in questo campionato, fino ad ora ha vinto sei partite. I rossoblù non hanno mai ottenuto due successi consecutivi. Solamente dando continuità ai propri risultati potranno sperare di uscire dalle posizioni a rischio; alla vigilia del turno odierno occupano il quattordicesimo posto, ossia sono in zona playout.

La formazione del presidente Franco Tarabotto la scorsa settimana ha espugnato il campo del Fossano. Oggi al Chittolina ospita il Prato, secondo in classifica e in piena lotta per la promozione in Serie C. Non sarà quindi la partita più facile per centrare la seconda vittoria di fila, ma in questo campionato i risultati a sorpresa sono stati frequenti. All’andata i toscani vinsero 4 a 2.

... » Leggi tutto