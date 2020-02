Serrafrutta Alassio Volley, successo in quattro set sulla Tre Stelle Villaggio Segesta

Alassio. A causa del carnevale che occupava il palazzetto, nella serata di ieri, sabato 22 febbraio, il team alassino Serrafrutta Hurgada ha dovuto nuovamente utilizzare la struttura del Don Bosco per la partita casalinga contro la Tre Stelle Villaggio Segesta.

Coach Croce cambia il sestetto di partenza con la novità in regia di Nicolosi, il quale serve bene al centro con attacchi vincenti di Tolardo e Benguarab. Le battute prima del capitano Roggero e poi di Nicolosi consentono ai locali di prendere le distanze sino al 16-10 ed al 23-11 poi. In campo esordisce, per quest’anno, Tornago come libero alternato all’esperto Bertolotto. La Serrafrutta vince il primo parziale per 25-16.

... » Leggi tutto