Cairese, la vittoria sull’Angelo Baiardo arriva a pochi minuti dal termine

Cairo Montenotte. La 22ª giornata del campionato di Eccellenza ligure vede sfidarsi, allo stadio Cesare Brin di Cairo Montenotte, Cairese ed Angelo Baiardo. Un match ostico per i padroni di casa, visto che all’andata la truppa guidata da mister Maisano era uscita sconfitta dallo scontro contro i neroverdi per 3-1.

Dopo la sconfitta interna di due settimane fa contro il Pietra Ligure e la vittoria della settimana precedente contro la Genova Calcio per 2-0, grazie ad una doppietta di capitan Saviozzi, i valbormidesi vogliono tornare a vincere tra le mura amiche del fortino gialloblù. Le due squadre sono distanziate in classifica da 6 punti, con i valligiani al quarta posto a quota 36, mentre gli ospiti sono in sesta posizione, a 30 punti.

... » Leggi tutto