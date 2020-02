Campionati italiani di cucina, sul podio anche due team di cuochi liguri

Si sono svolti a Rimini dal 15 al 18 febbraio i campionati italiani di cucina a cui hanno partecipato due team di chef liguri per la gara di cucina calda a squadre, un allievo del Cfta Isforcoop di Varazze per le finali nazionali del miglior allievo, due chef accompagnati da due allievi per la gara di mistery box e una pastry chef per la categoria artistica.

Lunedì 17 il Team Cuochi Savona, alla prima esperienza ai Campionati, composto da Luca Rossanino (chef Hotel Boncardo), Paolo Ganci (chef Hotel Tirreno), Frediano Dagnino (chef Hotel Medusa), Enrico Dodero (chef ristorante Sail Inn), Claudio Sticco (Home Chef), Enrico Zaniboni (Hotel Moroni), Alessandro Dessì (ristorante Quintilio), Diego Castro (Ristorante il Castello), Luca Priano (Isforcoop Varazze) e Isahar Brasoveanu (Valbormida Formazione), grazie anche al supporto degli sponsor Antonio Verrini e Figli, Miro srl, Gallo & C, Biemme alimentari, Ercole foodservice, Podere le Bandie, Ristorante il Castello, Il Pastificio Ligure Pietrese, Castelletto Beach restaurant, Ristorante Sail Inn e Giovannacci caffè. Ha conquistato la medaglia di Bronzo.

