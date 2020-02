Coronavirus a Savona, 18enne trasportato al San Martino per accertamenti

Savona. Un giovane savonese è stato trasferito all’ospedale San Martino di Genova per effettuare ulteriori accertamenti in seguito ad una chiamata al 118 per febbre e sintomi influenzali considerati sospetti.

Si tratta di un 18enne, probabilmente arrivato da uno dei comuni della cosiddetta “zona rossa” stabiliti dal Governo in seguito all’emergenza sanitaria in atto per il Coronavirus. La richiesta di trasporto è arrivata dal Dipartimento Igiene della Asl 2 savonese, che sta monitorando la situazione in provincia, ed è stata effettuata dai militi della Croce Oro di Albissola Marina.

