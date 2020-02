Coronavirus, chiese aperte ma niente messe. Slitta anche il Rito delle Ceneri

Genova. Le misure precauzionali assunte per contrastare il contagio del coronavirus interessano anche i fedeli. I Vescovi liguri, infatti, in ragione dell’ordinanza emanata dal Presidente della Regione Liguria, di concerto con il Governo, dispongono per quanto attiene al territorio regionale i seguenti provvedimenti: le chiese rimarranno aperte, ma saranno sospese le celebrazioni eucaristiche fino alla mezzanotte di domenica 1 marzo, come sospesi saranno incontri, iniziative, riunioni e attività catechistiche, convegni e riunioni di formazione a livello diocesano, nonché la Benedizione delle famiglie.

I funerali e i matrimoni potranno essere celebrati soltanto in presenza di parenti stretti, funerali e i matrimoni possano essere celebrati soltanto con la presenza dei parenti stretti. Le Curie rimarranno aperte al pubblico per erogare i consueti servizi.

