Coronavirus, farmacie prese d’assalto e mascherine quasi esaurite ovunque: “Costretti a ordinarle dall’estero”

Ponente. “La situazione è compromessa. Non si trova più niente in giro in termini di igienizzanti e mascherine. Siamo costretti ad ordinarle dall’estero: forse arriveranno a metà settimana”.

È questa la testimonianza del dottor Fabio Panizza, proprietario della farmacia h24 San Michele di Albenga, presa letteralmente d’assalto anche nella mattinata odierna. Si tratta di una delle principali della Città delle Torri, seconda città per numero di abitanti della Provincia, e quindi un esempio molto esplicativo di ciò che, in larga scala, sta succedendo a livello provinciale, regionale e nazionale.

