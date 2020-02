Coronavirus, il pasticcio della prima bozza di ordinanza: ecco cosa chiude davvero e cosa no in Liguria

Liguria. Raffica di chiusure anche in Liguria per prevenire il contagio da coronavirus. La Regione ha emanato un’ordinanza (leggila qui) con una serie di limitazioni che però non sempre chiariscono tutte le casistiche. A questo si è aggiunto un vero e proprio “pasticcio”: la diffusione incontrollata, soprattutto via WhatsApp, di una prima bozza dell’ordinanza differente da quella definitiva. Soprattutto uno il passaggio incriminato. il punto 1b, che nella bozza imponeva la sospensione “di tutte le attività ludiche e sportive”: una dicitura estensiva (assente nella bozza definitiva) che avrebbe incluso (ma così non è) una infinità di realtà, dalle ludoteche ai circoli, dagli allenamenti alle scuole di danza.

“L’unica ordinanza in vigore in Liguria è quella controfirmata a mano dal Presidente Giovanni Toti – precisano dalla Regione – e che trovate su tutti i canali ufficiali dell’Ente. Vi preghiamo quindi di tener conto solo dell’ordinanza sottoscritta dal governatore e quindi ufficialmente in vigore. La controfirma è infatti requisito indispensabile per la validità del documento. Al contempo si invitano tutti, amministratori compresi, ad avere senso di responsabilità e a non diffondere documenti non ufficiali per evitare situazioni come questa”.

